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【有片：睇樓手冊】帝御享黃金海岸風光 戶型多元化

屯門青山公路一帶再有新盤入伙，最新落成交樓的為帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的帝御系列，最大賣點是屋苑園林佈局優美，並鄰近風光秀麗且可購物的黃金海岸商場、黃金泳灘和新舊咖啡灣一帶。整個項目分3期發展，由6座住宅大樓組成，合共提供1782伙，戶型涵蓋開放式至4房間隔，主打1房戶，佔全盤近六成。項目現尚餘小量餘貨待售，主要為3房、4房大單位及特色戶。

明報記者 容婌維 攝影 劉焌陶

發展商一共提供3個連裝修示範單位，當中兩個位處第2期帝御．星濤。3房示範單位屬第1座9樓2室，實用面積817方呎，採3房1套連儲物房及工作間間隔，單位設獨立梗廚，內附交樓標準預設的廚櫃及家電。

露台設折疊門助隔音

起居空間以米白色及木色為主調，營造假日風情；廳區間隔方正，外連27方呎露台，可遠眺海景。由於項目鄰近青山公路，發展商於露台出入口預設隔聲折疊門，有助降低汽車聲浪對室內的影響。

3間睡房與客廳同向，同樣可遠望海景，亦裝上減音窗。主人套房面積約95方呎，內連浴室及工作平台；另兩間睡房開則相同，分別佔約50方呎，設計師把其中一間打造成兒童房，另一間則充當書房。

至於4房示範單位，設於毗鄰的第1座9樓1室，實用面積996方呎，採4房雙套間隔，屬於項目最大戶型。單位以白色為設計主調，配搭深棕色家具，帶出現代風格。單位整體間隔方正，與上述3房戶格局相若，同樣享海景、而且廳房同向。設計師將4間房分別設為睡房及書房，料適合大家庭入住。

中高層享青山灣海景

不過，帝御‧金灣前臨黃金海岸一帶的住宅屋苑，預料只有中高層單位才享青山灣一帶海景，買家需留意。

發展商另設特色戶示範單位，位於第3期帝御．嵐天第7座3樓5室，實用面積303方呎、屬1房套間隔。單位採開放式廚房，鄰近玄關，惟僅設單邊工作枱面。廚房對出為廳區，佔地逾125方呎，設計師利用睡房房門劃分客、飯兩廳。寢區方面，睡房面積約65方呎，內連套廁，可靠牆擺放雙人牀。

雖然室內面積不算大，但單位外連約144方呎私人花園，單位將連同家具及裝修出售，花園亦已擺放燒烤爐及戶外梳化，方便戶主宴請朋友到訪。

車位143個 搭巴士小巴往市區

帝御系列位於屯門青山公路青山灣段8號，鄰近黃金海岸商場，步行只需10分鐘，商場開設有超市、餐廳食肆等，基本上可滿足住戶日常生活所需。

交通方面，整個帝御項目僅設143個車位，以全盤1782伙計，平均約每12戶分得1個車位，料多數住戶需以公共交通工具出入。青山公路一帶設有數條巴士路線往返市區，住戶亦可乘搭巴士或小巴接駁至屯門站轉乘港鐵，亦可乘搭小巴往荃灣至佐敦。另值得留意，帝御系列的屋苑範圍內有斜坡及護土牆，業主需承擔日後維修費用。

鄰近黃金海岸商場 設超市餐廳

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