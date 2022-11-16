據悉，有份遞交意向書的發展商大部分為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒基地產（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、鷹君（0041）、遠東發展（0035），另中資包括中國海外（0688）等。

上述項目位於信置等發展的觀塘凱匯，以及新地同區apm之間。

資料顯示，觀塘市中心重建項目分為5個區域發展，是次截收意向書是整個發展的最後一期，地盤面積27.6萬方呎，可建樓面為216.6萬方呎，項目將興建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群。

因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。

綜合市場估計，項目估值151.6億至259億元，預計每方呎樓面地價7000至1.2萬元。

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