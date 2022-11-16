moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

市建局裕民坊巨無霸商廈項目招標　邀19家財團入標明年1月截標

籌備及規劃逾20年，市建局歷來規模最大的單一重建計劃──觀塘市中心第4及5區重建商廈項目，正式招標。市建局公布，今日邀請19家發展商及財團入標競投，較今年9月初截收意向書時，共收到24份意向書，即有5間發展商率先出局，未符合取得入標資格。項目將在明年1月11日截標。

據悉，有份遞交意向書的發展商大部分為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒基地產（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、鷹君（0041）、遠東發展（0035），另中資包括中國海外（0688）等。

上述項目位於信置等發展的觀塘凱匯，以及新地同區apm之間。

資料顯示，觀塘市中心重建項目分為5個區域發展，是次截收意向書是整個發展的最後一期，地盤面積27.6萬方呎，可建樓面為216.6萬方呎，項目將興建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群。

因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。

綜合市場估計，項目估值151.6億至259億元，預計每方呎樓面地價7000至1.2萬元。

 

 

 

 

其他報道

杏花邨2房移民盤600萬沽 成交價重返2015年水平

映日灣開放式戶383萬沽 3年多帳蝕4萬 

【有片：睇樓手冊】帝御享黃金海岸風光 戶型多元化

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款