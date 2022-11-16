政府派發消費券及疫情緩和，不少準新人計劃結婚，吸引市民大手購買金飾，帶動珠寶、鐘錶商戶銷售額按年升25%；另外，近年市民比較注重健康，購買更多健康產品調理補身，健康食品商戶銷售額升幅較為顯著高達30%。

為了讓市民感受濃厚的世界盃及聖誕氣氛，V Walk及V city由即日起至2023年1月2日推出「Forever Friends熊抱聖誕足球熱」，商場內設世界盃主辦國卡塔爾風情的聖誕打卡位，Forever Friends首次以聖誕足球Look火熱登場，與熊迷和球迷獻上前所未有的聖誕體驗。

另V Walk及V city 更領先全港商場引入來自芬蘭設計師手筆的「Goal! Goal! Goal! 桌下足球場」，讓市民以嶄新方式體驗桌下足球，一同享受足球樂趣。同時，商場更聯同香港足球總會和香港花式足球總會星級教練舉辦精英小球星訓練營及花式足球新星訓練營、舉行香港足球代表隊見面會等，讓大家感受四年一遇的足球盛事。孫雅茵又透露，V Walk 及V city現時出租率高近100%，預計2023年人流生意均有雙位數字升幅。

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