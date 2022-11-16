moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

九倉凌緣庭：海港城聖誕人流及銷售額料升一成 

普天同慶的聖誕節下月將至，九倉置業（1997）執行董事凌緣庭表示，近月政府放寬多項社交距離措施，相信將吸引更多市民出外購買禮物及慶祝聖誕節，而集團旗下尖沙嘴海港城今年聖誕宣傳回復至疫情前，推廣費比去年增加近三成，預料聖誕期間商場人流約22萬，按年升5%至10%。她預期，海港城銷售額升幅與人流相若，按年升5%至10%。

她認為，特別是餐飲防疫限制放寬後，將讓更多人於聖誕期間留港慶祝及消費。她又相信，今年將會是疫情以來遊客最多的一年，不擔心港人到外地旅遊影響商場人流及銷售額。同時，她對明年零售市道樂觀，認為因政府放寬社交距離措施，加上有消息指明年有機會與內地通關，近期商戶亦較以往積極。

露天廣場化身獨角獸樂園

尖沙嘴海運大廈露天廣場今年的大型聖誕裝置於今日進行亮燈儀式，以「我們的快樂聖誕 UniChristmas」爲題，將廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」。露天廣場於本17日至明年1月2日期間，設4隻獨角獸帶大家到海港城，於6組不同設計的 「獨角獸 Merry-Go-Round」及20棵幻彩聖誕樹之間遊走，並可捐款登上「慈善攝影區」，欣賞聖誕燈飾及拍照留念。

海港城聖誕期間連同多個商戶推出5萬份即買即送聖誕禮物；市民於海港城指定童裝消費可免費換領主題精品。此外，海港城與其他合作伙伴推出額外現金券及禮品卡獎賞，而商場亦同步開設「UniChristmas 慈善聖誕限定店」，義賣特別設計的獨角獸主題精品。

其他報道

投資者拆售寶盈花園舖位 入場費1070萬

將軍澳半月破百宗二手 較上月同期增近兩成

新地600萬推廣兩商場 人流及生意料增近兩成

市建局裕民坊巨無霸商廈項目招標　邀19家財團入標明年1月截標

馬泰陽升任香港置業行政總裁 

薈藍單日錄2宗撻訂 發展商殺訂逾116萬

杏花邨2房移民盤600萬沽 成交價重返2015年水平

映日灣開放式戶383萬沽 3年多帳蝕4萬 

【有片：睇樓手冊】帝御享黃金海岸風光 戶型多元化

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款