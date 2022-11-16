她認為，特別是餐飲防疫限制放寬後，將讓更多人於聖誕期間留港慶祝及消費。她又相信，今年將會是疫情以來遊客最多的一年，不擔心港人到外地旅遊影響商場人流及銷售額。同時，她對明年零售市道樂觀，認為因政府放寬社交距離措施，加上有消息指明年有機會與內地通關，近期商戶亦較以往積極。

露天廣場化身獨角獸樂園

尖沙嘴海運大廈露天廣場今年的大型聖誕裝置於今日進行亮燈儀式，以「我們的快樂聖誕 UniChristmas」爲題，將廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」。露天廣場於本17日至明年1月2日期間，設4隻獨角獸帶大家到海港城，於6組不同設計的 「獨角獸 Merry-Go-Round」及20棵幻彩聖誕樹之間遊走，並可捐款登上「慈善攝影區」，欣賞聖誕燈飾及拍照留念。

海港城聖誕期間連同多個商戶推出5萬份即買即送聖誕禮物；市民於海港城指定童裝消費可免費換領主題精品。此外，海港城與其他合作伙伴推出額外現金券及禮品卡獎賞，而商場亦同步開設「UniChristmas 慈善聖誕限定店」，義賣特別設計的獨角獸主題精品。

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