moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

劉心悠2250萬「首置」購清水灣道村屋

本港樓價持續下跌，吸引部分名人入市，其中曾表示香港樓價「算貴」，要勤力工作才能在港買樓的女藝人「心悠BB」劉心悠，本月初就以2250萬元「首置」名義購入西貢清水灣道澳貝村一幢村屋，成交價除較原業主叫價低近一成外，亦較市價略低5%。

4房1套間隔 低市價5%

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢清水灣道澳貝村單號村屋全幢成交，建築面積2100方呎，4房1套間隔，望山景，原叫價2480萬元，累減230萬元或9.3%，以2250萬元沽出，建呎10,714元，低市價5%。資料顯示，買家以劉凡平（Liu Fan Ping）作登記，與劉心悠原名相同，本報記者昨向劉心悠所屬公司查詢，發言人確認買家為劉心悠，但暫未決定會否入住。

出生於台灣的劉心悠，來港發展後一直租住單位，2018年出席萬科香港旗下屯門新盤上源宣傳活動時指，香港樓價「算貴」，要勤力工作才能負擔，自己在香港租樓，未有購買物業，但選擇居住環境時，會以單位的實用面積為首要條件，亦會留意住所的物業管理和保安，才會住得舒服安心。資料顯示，劉心悠今次入市，是以首置名義入市，只需付樓價4.25%印花稅。今次沽出物業之原業主，2008年3月以1580萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利670萬元或42%。

凱樂苑2房未補價實呎失守萬元

另外，資助房屋未補價成交同樣放緩，房委會資料顯示，11月首半月錄15宗未補價資助房屋成交，較上月同期減少逾33%，亦為今年3月同期零成交後交投最淡靜，其中屢誕「居屋王」的長沙灣凱樂苑，實用面積477方呎的A座低層17室，兩房間隔，以460萬元未補地價售出，實呎9644元，成交價及呎價均見屋苑二手新低，實呎更首次跌穿1萬元，原業主2019年3月以327.62萬元向房委會未補價購入，帳面獲利132.38萬元或約四成。

映日灣開放式單位383萬易手

中原地產高級資深區域營業董事程尚傑表示，荃灣映日灣3座中層C室，實用面積219方呎，屬開放式單位，以383萬元沽出，實呎17,489元。原業主2019年8月約387萬元一手買入，持貨逾3年，帳面蝕約4萬元，若連使費料實蝕逾17.5萬元或約4.5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款