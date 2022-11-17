聖誕將至，南豐旗下最新落成的啟德商業項目AIRSIDE，將舉辦首個AIRSIDE聖誕市集「AIRSIDE Christmas: Retro Encounter」，以「RETRO」為活動主軸，由12月9日起，逢周五、六、日及12月23至1月1日(合共16日)期間舉行聖誕市集，當中合共五大主題活動，結合本地創作歌手現場表演、啟德首個滾軸溜冰場、寵物限定FUN區、綠色節日體驗，以及本地人氣品牌聖誕市集，從節慶美食飲品、文創產品、在地手工藝以至寵物用品，應有盡有；更有歌手張繼聰的古著品牌Petrolhead的期間限定Pop-up。
AIRSIDE為支持香港創意力量，邀請多位本地獨立創作歌手將親臨AIRSIDE現場分享最新作品，打頭陣有許廷鏗及mansonvibes，接著第二個星期是馮允謙、黃淑蔓、Kiri T、 衛詩唱出節日溫馨氣氛，平安夜將有黃妍及per se，而12月31日壓軸出場的有XTIE及石山街。另今年聖誕，AIRSIDE首設以「RETRO」為主軸的藝文市集，每周集結超過50檔美食及生活品牌，讓大家品嚐滋味小吃及特色飲品以外，亦搜羅了一系列聖誕精選禮品、富創意的生活精品及文創手作，包括city’super、Cupping Room、Lobster Boss、 素啡工場 、Uen.hk、Disk Too等。