AIRSIDE為支持香港創意力量，邀請多位本地獨立創作歌手將親臨AIRSIDE現場分享最新作品，打頭陣有許廷鏗及mansonvibes，接著第二個星期是馮允謙、黃淑蔓、Kiri T、 衛詩唱出節日溫馨氣氛，平安夜將有黃妍及per se，而12月31日壓軸出場的有XTIE及石山街。另今年聖誕，AIRSIDE首設以「RETRO」為主軸的藝文市集，每周集結超過50檔美食及生活品牌，讓大家品嚐滋味小吃及特色飲品以外，亦搜羅了一系列聖誕精選禮品、富創意的生活精品及文創手作，包括city’super、Cupping Room、Lobster Boss、 素啡工場 、Uen.hk、Disk Too等。