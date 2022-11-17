文章日期：2022年11月17日 18:03
青衣再現上車盤蝕讓個案。利嘉閣高級分區市務董事彭錦添指，青衣翠怡花園5座低層G室，實用368方呎，2房間隔，原以約560萬元放盤，其後因市況回落，業主心急沽貨，最終議價後累減100萬元，以453萬元沽出，呎價12310元。
單位原業主2019年3月560萬元購入，持貨約3年半，帳面蝕107萬元或19%，若連使費計料實蝕逾130萬元或23%。
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