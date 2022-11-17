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翠怡花園2房453萬沽 3年實蝕逾兩成

青衣再現上車盤蝕讓個案。利嘉閣高級分區市務董事彭錦添指，青衣翠怡花園5座低層G室，實用368方呎，2房間隔，原以約560萬元放盤，其後因市況回落，業主心急沽貨，最終議價後累減100萬元，以453萬元沽出，呎價12310元。

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