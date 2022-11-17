他表示，今年首10個月住宅樓宇買賣合約不足4萬宗，較去年同期6.3萬宗下跌近四成，二手住宅平均每月註冊量少於3000宗，是過去20年來的最低水平，而平均每月交易金額亦創6年新低，較去年每月平均金額大跌四成，而與2018年6月三項印花稅稅款最高水平的45.7億元比較，上月金額大幅減少97%，可見炒家已經絕跡，需求管理的第一個目標，即遏抑外來需求、投資需求和投機需求，已經達成。

他又引述李家超在施政報告表示，在未來5年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，而上月底公布長遠房屋策略最新年度報告推算，未來3至4年一手私人住宅的供應量預計為9.5萬個，平均每年2.3萬個，比起過去10年一手樓成交量平均每年1.6萬宗，大幅增加超過四成。由此可見，政府經過多年努力，土地房屋的供應終於到位，隨著供應到位，需求管理的第二個目標，要防止市場因供應短缺而升溫，亦已基本達標。

他亦稱，各項辣招印花稅令交易成本大幅增加，與此同時按揭成數亦收緊了，雙重夾擊之下，市民即使有能力供樓，亦無法應付大筆首期以及高昂的印花稅，故辣招不但未能照顧到香港永久居民的置業需求，更破壞了港人置業階梯，亦有違習近平主席7.1講話中要求特區政府幫助港人達成「生活變得更好，房子住得更寬敞」的叮囑。