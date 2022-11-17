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新都城2房550萬沽 5年料實蝕逾一成

雖然將軍澳跨灣大橋下月通車，但將軍澳樓價再錄蝕讓成交。中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳新都城1期6座低層B室，實用364方呎，2房間隔，享園景，今年8月原以680萬元放盤，其後因市況下調叫價，至近日終減至550萬元沽出，實呎15110元。

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