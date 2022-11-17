文章日期：2022年11月17日 18:55
雖然將軍澳跨灣大橋下月通車，但將軍澳樓價再錄蝕讓成交。中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳新都城1期6座低層B室，實用364方呎，2房間隔，享園景，今年8月原以680萬元放盤，其後因市況下調叫價，至近日終減至550萬元沽出，實呎15110元。
原業主2017年595萬元購入，帳面蝕約45萬元或約8%，若連使費計料實蝕約70萬元或約12%。
其他報道
美聯相關人士筲箕灣舖1450萬獲洽 僅高23年前1.5%
大學閣4房大宅6880萬沽 實呎4.3萬
油塘朗譽涉634伙擬短期上樓書 主打1、2房戶
翠怡花園2房453萬沽 3年實蝕逾兩成
浪澄灣「遺產貨」935萬沽 7年近平手離場
柏傲莊暫錄6宗預租 同區家庭客1.65萬租1房
譽88三房減價近一成後售1000萬沽 業主料實蝕7%
滌濤山洋房銀主盤傳3480萬沽 銀主累減近三成
大興花園移民盤388萬沽 跌至「3」字頭返2016年價
匯璽2房月租1.75萬 呎租50元低市價5%
市建局裕民坊項目以一口價競投 入標者資產值不少於251億
AIRSIDE首個聖誕市集 許廷鏗打頭陣登場
本月新盤32宗取消交易 帝御1房買家撻訂料失訂54萬
康怡3房月租2.1萬 比年初價位跌近兩成
西松建設2.3億沽星光行等物業 低意向價23%
啟德本月29宗租賃成交跌15% 啟德1號三房呎租35元
太古城本月7成交 3房1160萬沽低市價3%
劉心悠2250萬「首置」購清水灣道村屋