雖然將軍澳跨灣大橋下月通車，但將軍澳樓價再錄蝕讓成交。中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳新都城1期6座低層B室，實用364方呎，2房間隔，享園景，今年8月原以680萬元放盤，其後因市況下調叫價，至近日終減至550萬元沽出，實呎15110元。