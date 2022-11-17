內房陽光100中國（2608）公布，在11月11日收到溫州市中級人民法院在11月9日作出的有關針對溫州世和生態城開發提出破產重整申請的裁定，申請是由於溫州世和資產不足以清債其截至10月19日的57億到期債務，溫州人民法院已裁定對溫州世和的資產進行重整。不過公司指，申索涉及的到期債務金額與公司所知的債務金額差距很大，正就裁定尋求法律意見，並核實該申索金額。
據公告，溫州世和為陽光100中國在內地的間接全資子公司。而溫州人民法院裁定受理該申請，並裁定對溫州世和的資產進行重整是具有價值和可行性。浙江光正大律師事務所已被溫州人民法院指定為溫州世和的管理人以重整其債務。
公司指，溫州世和的主要業務是房地產開發，認為該申索涉及的到期債務金額與公司所知的債務金額差距很大。
公司指，正在就該裁定尋求法律意見，並正在與相關債權人和金融機構溝通，以核實該申索金額。截至今日公告日，公司正在評估該重整對本集團整體的業務經營、財務狀況及償債能力可能存在的不利影響。
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