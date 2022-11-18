明報記者 容婌維

凱玥全數提供295伙，實用面積1340方呎起，最大特色戶達9663方呎，料屬全港最大分層物業。據代理提供圖片可見，現樓示範單位廳區可享開揚南區海景，個別房間望山景，單位間隔亦見方正寬敞。市場估計，凱玥屬大額豪宅，估計發展商傾向招標形式發售，料短期正式對外開放現樓示範單位。

市場亦即將再有主打中小型單位的新盤登場。繼推出啟德跑道區新盤澐璟後，保利置業與尚嘉控股合作的油塘朗譽，短期內將上載樓書。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，擬短期內上載朗譽樓書；項目提供634伙，各標準樓層設9至11伙，涵蓋開放式至3房戶，實用面積246至730方呎，其中537伙或約85%單位屬1房和2房戶。

INNOVALE -Cabanna昨次輪沽10伙

綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交錄約165宗，當中恒地（0012）旗下樓花期長約8個月的粉嶺北ONE INNOVALE -Cabanna，昨日次輪推出113伙，市場消息稱，昨沽出約10伙。新地（0016）元朗錦田現樓PARK YOHO Bologna亦售出2伙，包括招標售出的第8A座1樓E室，實用面積364方呎1房連儲物房設計連平台，成交價635.4萬元、實呎17,456元。

華懋西半山大學閣售出第1座7樓B室，實用面積1584方呎4房雙套間隔，連車位以6880萬元售出、實呎43,434元。翻查資料，位處上述單位對落的6樓B室，面積、間隔與上述單位相同，今年1月以6950萬元連車位售出、呎價43,876元，較新成交單位高70萬元或約1%。

本月暫錄約35宗新盤取消交易

綜合市場資訊，本月迄今主要新盤錄約35宗取消交易或撻訂，當中新世界（0017）大圍站柏傲莊III，去年以1528.8萬元售出的第8B座21樓C室，實用面積814方呎3房戶，買家已取消交易；項目去年8月迄今累錄約335宗取消交易，佔已售單位總數約845伙近四成。新地PARK YOHO Bologna錄首宗撻訂，為第8B座12樓E室，實用面積389方呎1房連儲物房，日前以569.36萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約28萬元。