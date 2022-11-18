據城規會文件顯示，申請改劃地點位於大埔市地段第183號A分段多幅地段，以及毗連政府土地，地盤面積約32.2萬方呎，較2019年提交申請時的15萬方呎地盤，地盤面積增加逾1倍，而當中三分一屬於政府土地。

長實計劃以3.63倍發展，並劃分兩個地盤發展，其中鳳園及芊色花園的地盤（區域A），將興建6幢30層高分層住宅大廈，料共提供1,759伙，另建兩幢會所、商業設施及公眾停車場，總樓面約105萬方呎，住宅伙數較2019年計劃興建的1462伙增加約20%。

另一個鄰近汀角路、位於大埔工業邨對面的地盤（區域B），則興建社會福利綜合大樓，提供100個宿位的安老院舍，及30個名額的日間護理單位，此屬新增發展部分，2019年提交的方案未有興建社福設施，涉5.15萬方呎。

整個項目總樓面約109.82萬方呎，較2019年的方案約77.91萬方呎，樓面增加31.91萬方呎或41%。

長實指，集團早在1987年起在該區收購土地，經過35年之後再收購該區一帶土地內，餘下所有土地機會渺茫，故此現時提出新方案，可以發掘有發展潛力農地滿足住房需求。

同時，改劃方案完全支持政府現政策，檢討及發掘具有發展潛力的農地或未被充分利用的土地，以滿足本港社會迫在眉睫的住房需求。

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