樓市氣氛持續疲弱，具體反映10月24日至30日成交市況的的中原城市領先指數CCL，最新報162.31點，為262周即約58個月新低位，重返2017年11月水平，按周跌1.50%；CCL在過去18周持續向下，整體樓價跌幅已超過一成。事實上，CCL 三大整體指數齊跌6周，跌幅明顯擴大，CCL期間累跌4.87%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass累跌5.04%；CCL（中小型單位）累跌5.02%。可留意是，未來幾周公佈的CCL，將反映11月加息後的市況。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL（中小型單位）率先到達160點，最新報160.51點，距離160點僅相差0.51點或0.32%；CCL Mass報162.12點，屬263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.64%；CCL（中小型單位）報160.51點，為263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.51%。
另CCL(大型單位)報171.09點，屬107周新低，重返2020年10月水平，按周跌1.45%，跌幅12周以來最大；本周CCL(大型單位)跌破2019年自己低位(171.36點)，是八大指數中最後一個跌破低位的指數。
至於四大分區，港九市區樓價持續下跌，同樣錄5周跌1周升；港島CCL Mass報161.54點，累跌7.03%；九龍CCL Mass156.21點，為271周即約60個月新低，累跌5.01%。
新界兩區方面，樓價反覆回落，新界東CCL Mass最新報171.92點，4周跌2周升，累跌4.54%；新界西CCL Mass報154.11點，3周跌3周升，累跌3.26%。