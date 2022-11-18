樓市氣氛持續疲弱，具體反映10月24日至30日成交市況的的中原城市領先指數CCL，最新報162.31點，為262周即約58個月新低位，重返2017年11月水平，按周跌1.50%；CCL在過去18周持續向下，整體樓價跌幅已超過一成。事實上，CCL 三大整體指數齊跌6周，跌幅明顯擴大，CCL期間累跌4.87%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass累跌5.04%；CCL（中小型單位）累跌5.02%。可留意是，未來幾周公佈的CCL，將反映11月加息後的市況。