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十大屋苑成交跌近兩成 黃埔業主實蝕近兩成

樓市氛圍淡靜，新盤成交疏落外，二手屋苑亦見低迷。據中原地產統計，十大屋苑本周末(昨天和今天)錄9宗成交，對比上星期11宗按周跌18.2%，零成交屋苑包括鰂魚太古城、沙田第一城和東涌映灣園。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手成交持續淡靜，而市場焦點集中居屋市場，搶去部分上車屋苑購買力，新界區屋苑最受影響，三大屋苑周末僅錄得1宗成交。他又指，市場欠缺利好消息，二手物業減幅加大才有承接，減價及蝕讓個案亦見上升，買賣雙方等待通關或減辣等利好消息才作決定。

另美聯物業統計，周末期間10大二手指標屋苑錄得約10宗買賣成交，按周回落約16.7%，維持雙位數。但當中不乏蝕讓。美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園4期3座低層H室，實用面積825方呎3房套間隔，以約1,045萬元成交、實呎12,667元；原業主今年3月以約1,380萬元放盤，但由於離港發展，經歷第五波疫情及美國數度加息，放盤超過半年累積減價達335萬元或24%沽售物業，原業主2018年4月以約1,200萬元購入，帳面蝕約155萬元，若連同使費，料實蝕約222萬元或19%。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然港股回升，但樓市仍然受制於息口走勢，加上本港樓價跌勢仍未喘定，市場更不乏二手業主蝕讓沽貨，而準買家入市態度趨向審慎，但同時亦不乏買家趁機會「執平貨」，故積極物色筍盤。

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