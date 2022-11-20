另美聯物業統計，周末期間10大二手指標屋苑錄得約10宗買賣成交，按周回落約16.7%，維持雙位數。但當中不乏蝕讓。美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園4期3座低層H室，實用面積825方呎3房套間隔，以約1,045萬元成交、實呎12,667元；原業主今年3月以約1,380萬元放盤，但由於離港發展，經歷第五波疫情及美國數度加息，放盤超過半年累積減價達335萬元或24%沽售物業，原業主2018年4月以約1,200萬元購入，帳面蝕約155萬元，若連同使費，料實蝕約222萬元或19%。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然港股回升，但樓市仍然受制於息口走勢，加上本港樓價跌勢仍未喘定，市場更不乏二手業主蝕讓沽貨，而準買家入市態度趨向審慎，但同時亦不乏買家趁機會「執平貨」，故積極物色筍盤。