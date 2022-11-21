經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今日香港一個月銀行同業拆息（H）報3.65厘，已連續21個工作日維持3厘以上水平，相信HIBOR短時間內將挑戰4厘水平。同時，銀行體系結餘反覆回落至約967億元，反映香港息口及銀行資金成本壓力驟增，預計香港銀行將於下月再次上調P，幅度約0.25厘；因此銀行為確保利潤及因應資金成本而再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備，預期或有其他銀行跟隨。

曹德明續指，銀行增加H按封頂息率將影響新造客戶的壓力測試要求，入息要求亦相應提升，但金管局早前將壓力測試要求下調1厘，相信增加H按封頂息率0.25厘對新造客戶影響有限。雖然仍有大部份銀行暫未調升H按封頂息率，惟香港已踏入加息周期，建議打算置業客戶「貨比三家」，於加息前把握機會揀選最合適的銀行，同時亦要根據自身負擔能力，量力而為入市。

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