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施永青：全年樓價恐跌兩成 籲政府撤辣 准用一半強積金買樓自住

中原地產創辦人施永青在報章專欄指出，自年初以來，中原城市領先指數已跌了12.1%。若與去年八月的歷史高位191.34點計，樓市已從高位下跌15.2%，跌穿了樓市第一條臨界線10%之餘，亦正向第二條臨界線20%邁進，年內跌破的概率很高。

施永青在文中解釋，將樓市下跌10%及20%視為臨界線，是因為800萬元以下樓宇可做九成按揭，當樓價跌破一成，業主就會「負資產」；而800萬至1,000萬元的樓宇可做八成按揭，當樓價跌破兩成，業主亦會變成負資產，資不抵債。

施永青指出，隨着陷入負資產的小業主愈來愈多，如果又遇到經濟不景，失業率上升，就會有斷供情況出現，導致銀行採取行動，屆時樓市跌勢就會進入自我完成的階段，造成樓價進一步下跌。

文中引述前線經紀的估計，單是十月份，住宅樓價已下跌4%。如果政府不及時推出穩定樓價的措施，第四季樓價的跌幅就可以等同前三季跌幅的總和，導致今年全年樓價可以跌逾20%。

施永青表示，若然真的出現這樣的跌幅，足以引起市場的恐慌，並形成金融風險。政府宜第一時間推出穩定樓價的措施，以免樓價跌勢失控。他建議有三大方法，第一，撤銷全部三項非正常的印花稅；第二，重啟投資移民；第三，容許市民動用自己的強積金的一半，用作買樓自住。他補充，這些措施不一定一次過推出，但亦應該一早宣之於口，以起理性預期的效果。

 

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