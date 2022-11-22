西九藝術廣場大樓項目於上周一(11月14日)截標，據悉當時只收到一份標書，西九文化區管理局公布，項目已由新地（0016）全資附屬公司力享有限公司投得。藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約69.966萬方呎，包括67.2萬方呎辦公室及26910方呎零售／餐飲／消閒用途。
西九管理局指，該局於2022年9月9日招標，並於同年11月14日截標，標時收到一份標書，經審視管理局委聘的三位獨立估價師提供的平均估價及其他相關因素後，認為新地的標價符合市場水平，並決定接納其標書。而新地投得為期約47年的發展權和營運權，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。
管理局行政總裁馮程淑儀指，項目位處西九文化區（西九）黃金地段，與包括 M+及正在興建的演藝綜合劇場等多個世界級藝術文化設施一脈相連。此項目是西九結合文化藝術設施及商業項目發展模式的重要組成部份，旨在為香港建構獨特的文化樞紐和以藝術為主題的特色商業項目，並帶來長期的收入以支持西九實踐其文化使命。管理局期待與新地通力合作，成功發展藝術廣場大樓項目。
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