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尖沙嘴地舖平均租金933元年跌5%  連續3年成亞太區之冠

雖然本港受新冠疫情、及外圍經濟因素打擊，核心購物區的租金持續調整，惟戴德梁行最新發表的2022《全球主要零售大街》報告，尖沙嘴繼續成為全球最昂貴零售租金第二名，僅次於美國紐約的上第五大道，並連續第3年成為亞太區最昂貴零售地段。

根據戴德梁行提供的數據，尖沙嘴主要街道商店，現時平均每月呎租約933元，按年下跌約5%，而與疫情前相比則下跌41%；位列亞太區第二位的銅鑼灣，現時平均每月呎租約840元，按年下跌約7%，與疫情前對比則下跌49%；另位列亞太區第7名的中環，每月呎租約400元，按年保持平穩，較疫情前跌45%。

該行續指，整體而言，香港主要區域平均零售租金，較疫情前錄得最高49%的下調幅度。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指，尖沙嘴自2020年起取替銅鑼灣成爲亞太區最昂貴購物大街，在2022年繼續蟬聯亞太區租金表現之冠。現時內地遊客訪港數字仍處極低水平，過往為傳統遊客區的尖沙嘴、銅鑼灣，空置舖位續現，租金依然受壓，惟租金跌幅已趨穩定，展望明年香港與內地通關安排將更明朗化，遊客訪港數字有望大幅上升，爲零售消費及租金帶來上升動力。

戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢則表示，雖然網上購物於疫情期間在全球迅速發展，但數據預測2022年電子商務銷售額，較2021年有所回落，反映網購未能完全取替消費者到實體店購物的體驗，預期來年本港防疫政策能進一步放寬，加上與國際和內地通關可期，將為實體零售市場帶來更利好支持。

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