據城規會文件顯示，上述申請由堅雄有限公司、滿盈發展有限公司及仲堅有限公司提出，堅雄有限公司的董事為岑婉詩（SHUM, YUEN SZE）、另外兩間公司的註冊董事為馬維俊（MA, WAI CHUN WILFRED），二人屬豐泰地產要員，馬氏更是豐泰地產物業投資董事。

申請地盤鄰近星街，現時坐落於住宅（甲類）及住宅（丙類）等用地，申請人擬將地盤改劃為住宅（甲類）9用地，以地積比率約10.17倍發展，重建1幢28層高（包括3層平台及1層防火層）的住宅大廈，提供216伙住宅，總樓面約10.44萬方呎。

另項目的1及2樓設藝術設施，樓面約4888方呎，另在1樓設有1間商店或咖啡館，而住宅部分則位於3樓的平台花園及防火層之上。

申請人表示，擬議重建發展與相鄰住宅（甲類）地帶的建築高度限制相同，其發展規模和與周圍土地用途和建築高度相容；另擬議重建發展的佈局設計尊重原有的規劃意向，並保留秀華坊的現有特色，重建發展與相鄰住宅（甲類）地帶的建築高度限制相同。

其他報道

緹山首錄租賃 單號屋月租27.5萬呎租94元

太古城本月暫錄17宗成交 按月增四成