保利置業（0119）及尚嘉合作、樓花期長約28個月的油塘朗譽，今日公布首張價單，涉及128個單位，以訂價計平均實呎21104元，扣除即供最高15%優惠（建期最高折扣為12%）後，折實平均實呎17938元，與宏安（1243）同區曦臺2019年3月首批折實平均實呎17578元、以及2020年11月五礦地產（0230）蔚藍東岸首批折實平均實呎17688元相若，若與同區樓齡3年的海傲灣新近二手成交實呎約1.97萬元則低約9%。發展商形容今次開價屬「Chill級世界盃入門價」，項目即日起收票，最快有機會下周開售。
今次公布的128伙價單，包括17個開放式、41個1房、67個2房及3個3房單位，扣除最高15%優惠後，定價487萬至1574.92萬元，折實413.95萬至1338.68萬元，實呎18659至22922元，折實實呎15860至19484元。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，今批單位集中中低層，定價以市價作參考，首批售價非常優惠，今張價單中，售價及呎價同為1座6樓B室開放戶，實用261方呎，折實價413.95萬元，折實實呎15860元，呎價最平一個1房單位為實用331方呎的1座6樓C室，折實564.39萬元，折實實呎17051元，最平兩房則屬1座6樓G室，實用466方呎，折實價761.05萬元，折實實呎16332元。她補充，項目即日起開放示範單位及收票，最快有機會下周發售。
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