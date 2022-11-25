今次公布的128伙價單，包括17個開放式、41個1房、67個2房及3個3房單位，扣除最高15%優惠後，定價487萬至1574.92萬元，折實413.95萬至1338.68萬元，實呎18659至22922元，折實實呎15860至19484元。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，今批單位集中中低層，定價以市價作參考，首批售價非常優惠，今張價單中，售價及呎價同為1座6樓B室開放戶，實用261方呎，折實價413.95萬元，折實實呎15860元，呎價最平一個1房單位為實用331方呎的1座6樓C室，折實564.39萬元，折實實呎17051元，最平兩房則屬1座6樓G室，實用466方呎，折實價761.05萬元，折實實呎16332元。她補充，項目即日起開放示範單位及收票，最快有機會下周發售。

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