事實上，另一對沖基金經理Saba Capital創辦人溫斯坦也說已加入沽空港元行列，並暗示有關操作的賠率可達200:1。

要留意的是，Bill Ackman雖說持有大量相關期權，卻沒有說實際涉及的金額，且沒有指明相關期權的行使價，不過如真的一賠二百，可能只是將2至3%的基金金額落注，賭對了，基金便有數倍的增長，賭輸了也沒什麼大不了，其實是細細注大大聲，又或是刀仔鋸大樹的玩法而已。

另外，如賠率真的有200倍，便反映對手認為聯匯真的會脫鈎機會極細，比方說，世界盃固然初賽出現了沙特阿拉伯打贏阿根廷的爆冷局面，但總不會有人瞓身家的在現階段去下注賭沙特會取得世界盃的冠軍。

不過話又說回來，香港聯繫匯率脫勾機會不高，不過近一年多美元狂升而港元和美元掛勾，卻也令香港的股巿和樓巿不能透過匯率下跌而紓緩資產價格下跌壓力，守住聯匯也要付出代價。

陸振球

明報投資及地產版主編

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