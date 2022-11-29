moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

【有片：睇樓手冊】朗譽內籠四正實用 力吸小家庭客

昔日是東九龍工廠區的油塘，近年開始轉型為新興住宅區；除享受到屬港鐵沿線的交通便利外，亦鄰近食海鮮勝地鯉魚門，成為集住宅與消閒於一體的社區。部署短期內出擊的油塘高超道全新盤朗譽，總共提供634個單位，主打一房及兩房戶，佔全盤單位總數約85%，目標客源瞄準小家庭；有別於部分以奢華風作招徠的新盤，朗譽單位內籠設計四正實用、以人為本，住戶生活上各種細節亦獲周全照顧。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

朗譽是繼2020年11月開售的蔚藍東岸後，油塘區兩年來首個全新樓盤，由保利置業（0119）與尚嘉控股合作發展。項目分為2座，預計關鍵日期為2025年3月，樓花期長約28個月。

朗譽提供的單位，實用面積246至1601方呎；分層標準戶實用面積則由246至730方呎，涵蓋開放式至3房設計，1房、2房戶合共設有537伙，佔項目單位總數634伙的85%，其中2房單位分為開放式廚戶或梗廚設計，部分附連儲物室，貼合不同家庭需求。

1房及2房戶佔項目85%單位

最新曝光的2房交樓標準示範單位，以第1座28樓A室為藍本，實用面積474方呎，開放式廚房設計，單位入門位置為玄關位，可擺放鞋櫃或放置部分隨身物品，地面鋪上淺色木紋地磚，帶出家庭和諧氣氛。

客飯廳對外連接22方呎露台，有助增加採光度；開放式廚房呈L形設計，除配備洗衣機、雪櫃、抽油煙機及組合蒸爐等常見電器外，由於單位內裝設有煙霧警報器及灑水系統，故此可安裝明火煮食爐，為開放式廚房較少見的設備。

部分單位開放式廚房可明火煮食

睡房方面，主人房及客房窗戶均接近落地設計，其中主人房連接16方呎工作平台，能增加單位內的空氣對流；浴室內則鋪有雲石紋瓷磚，耐用美觀且易於清潔。

至於1房示範單位，以2座28樓D室為藍本，實用面積312方呎，同樣採用開放式廚房設計，附設廚櫃，客飯廳空間更歸一集中；主人房配有大窗，採光度高之餘，住戶亦可欣賞屋苑前方開揚景觀，增加視覺空間感。

步行數分鐘到油塘港鐵站

雖然屋苑位於油塘半山地段，徒步至油塘港鐵站約需6至8分鐘，該站坐擁雙鐵路線優勢，住戶不但可一站到達鰂魚涌，更可直達將軍澳、觀塘沿線多個地段，對於在港島或九龍東工作、上學的住戶而言，交通十分便利。

另可留意是，近年將軍澳區新增不少知名國際學校，包括香港茵維特學校、思貝禮國際學校、法國國際學校，再加上播道書院、保良局陸慶濤小學及香港華人基督教聯會真道書院等學校，多所學校都位處將軍澳沿線附近，從油塘站出發，約10餘分鐘至半小時內已能到達上述校址。

相關報道

鄰近大本型商場 滿足購物所需

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款