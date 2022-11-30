華懋營運的中環街市，現時已成為本港的旅遊及文化體驗勝地，如想進一步認識本港鄉郊傳統和文化，現時可造訪位於新界東北、華懋支持興建的「荔枝窩故事館」。華懋以「時空平行慶春約 城鄉共融在中環」為開幕主題，舉辦「相約慶春約」展覽，將香港最古老之一、有300多年歷史的荔枝窩、及鄰近村落居民四種生活本質「衣、食、住、行」，透過科技營造出「光、聲、觸、聞、嚐」五種感觀體驗，令參觀者身在中環，卻恍如置處慶春約七村，藉以保存及推廣當地文化和經濟發展。