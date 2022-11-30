moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

中環街市辦「相約慶春約」特展 呈現香港古村文化

華懋營運的中環街市，現時已成為本港的旅遊及文化體驗勝地，如想進一步認識本港鄉郊傳統和文化，現時可造訪位於新界東北、華懋支持興建的「荔枝窩故事館」。華懋以「時空平行慶春約 城鄉共融在中環」為開幕主題，舉辦「相約慶春約」展覽，將香港最古老之一、有300多年歷史的荔枝窩、及鄰近村落居民四種生活本質「衣、食、住、行」，透過科技營造出「光、聲、觸、聞、嚐」五種感觀體驗，令參觀者身在中環，卻恍如置處慶春約七村，藉以保存及推廣當地文化和經濟發展。

由華懋集團主辦、香港建築中心策展，並得到漁農自然護理署、慶春約七村村長和代表，以及獅子會自然教育基金等多個合作夥伴支持籌辦、展期長達三個月的「相約慶春約」展覽，即日起至明年2月28日，假中環街市一樓傳承館舉行。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，在中環街市這座活化了的三級歷史建築，舉辦「相約慶春約」展覽，充份體現華懋集團對建築、對非物質文化保育的理念，實踐「城鄉共融」。

蔡續稱，展覽可讓大眾認識慶春約客家村落日常和文化，同時為當地社區帶來社會及經濟效益，見證集團對人、繁榮、環境三者並重的「三重基線」，並可增加市民對香港的歸屬感。

 

其他報道

政府據報批准外國記者會續租 租期減至3年 新租約加入維護國安條款

城市花園3房1112萬沽返7年前價 業主料實蝕5% 

【有片：睇樓手冊】TWENTY PEAK ROAD BY V洋溢典雅風

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款