踏入年底，發展商已着手放眼2023年的推盤部署；建灝地產旗下樓花期約10個月、預計2023年9月落成的赤柱黃麻角道128號ONE STANLEY，部署最快2023年首季推出。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，ONE STANLEY的市場定位屬低密度超級豪宅，綠化面積約8.1萬方呎，約佔地盤面積30%，可媲美法國里維埃拉(The French Riviera)、希臘米科諾斯島(Mykonos)、及意大利切爾沃港(Porto Cervo)等世界級海濱著名地標。
項目共提供82伙，包括11座4層高低密度分層住宅、32幢獨立洋房，逾8成戶型屬實用面積大於1800方呎的單位；其中分層單位50個，以4房、5房大戶為主，此款單位實用面積逾1800方呎至逾3300方呎，大部分附設面積逾410方呎至逾960方呎私人花園、或面積逾820方呎至逾1470方呎天台，戶型包括花園複式戶、天台複式戶、花園平層戶及天台平層戶等。
鄭續稱，項目亦設32幢獨立洋房，實用面積逾2700方至逾7000方呎，包括4房至6房間隔，每幢樓高4層，包括地下低層，戶戶向海，屋內設私人升降機、另私人花園及天台，部分更設私人泳池。另項目地盤面積約27.23萬方呎，建築面積約22.6萬方呎，地積比率約0.83倍，同時全盤設有155個私家車位。
其他報道
政府據報批准外國記者會續租 租期減至3年 新租約加入維護國安條款