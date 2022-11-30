moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

建灝ONE STANLEY涉82伙樓花期僅4個月  擬明年首季推

踏入年底，發展商已着手放眼2023年的推盤部署；建灝地產旗下樓花期約10個月、預計2023年9月落成的赤柱黃麻角道128號ONE STANLEY，部署最快2023年首季推出。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，ONE STANLEY的市場定位屬低密度超級豪宅，綠化面積約8.1萬方呎，約佔地盤面積30%，可媲美法國里維埃拉(The French Riviera)、希臘米科諾斯島(Mykonos)、及意大利切爾沃港(Porto Cervo)等世界級海濱著名地標。

項目共提供82伙，包括11座4層高低密度分層住宅、32幢獨立洋房，逾8成戶型屬實用面積大於1800方呎的單位；其中分層單位50個，以4房、5房大戶為主，此款單位實用面積逾1800方呎至逾3300方呎，大部分附設面積逾410方呎至逾960方呎私人花園、或面積逾820方呎至逾1470方呎天台，戶型包括花園複式戶、天台複式戶、花園平層戶及天台平層戶等。

鄭續稱，項目亦設32幢獨立洋房，實用面積逾2700方至逾7000方呎，包括4房至6房間隔，每幢樓高4層，包括地下低層，戶戶向海，屋內設私人升降機、另私人花園及天台，部分更設私人泳池。另項目地盤面積約27.23萬方呎，建築面積約22.6萬方呎，地積比率約0.83倍，同時全盤設有155個私家車位。

 

其他報道

將軍澳本月242宗二手成交 創7個月新高

中環街市辦「相約慶春約」特展 呈現香港古村文化

政府據報批准外國記者會續租 租期減至3年 新租約加入維護國安條款

城市花園3房1112萬沽返7年前價 業主料實蝕5% 

【有片：睇樓手冊】TWENTY PEAK ROAD BY V洋溢典雅風

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款