富豪酒店（0078）副主席兼董事總經理、可持續科技學院創辦人兼學院顧問、科技大學管理學系客座教授羅寶文表示，為培育下一代ESG人才，很榮幸與科技大學合作，共同打造一系列全球認可的企業高管培訓課程。

她指出，香港具獨特優勢，正爭取達至2050年實現淨零排放目標；同時，作為一個戰略性門戶，香港可以最大力度發揮與大灣區城市的協同效應，成為可持續投資和跨境碳交易的區域綠色金融中心。

通過部署催化資本，香港可以推動創新及增加三重回報，開發繁榮的生態系統及脫碳技術，加速走向循環經濟；而透過創新技術、教育理念和戰略合作，香港定必可以達至淨零排放，並為所有人以至下一代建設一個更光明、更環保未來。

政務司長陳國基表示，香港作為連通環球的國際金融中心，在應對氣候變化為全球帶來最迫切的環境和社會挑戰上，可擔當獨特角色，而特區政府在發行綠色債券、推展綠色和可持續金融資助計劃，以至培育人才方面都一直不遺餘力，加上與相關持份者保持緊密合作，會全力將香港打造成為區內綠色及可持續發展中心。