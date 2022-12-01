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上月樓宇買賣登記僅3701宗 4年新低

據中原根據土地註冊處資料統計，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)僅錄3701宗，涉及301.75億元，較10月4443宗及327.64億元，分別下跌16.7%及7.9%。上月登記宗數屬2018年12月錄3038宗後近4年新低，成交金額則為2020年1月290.4億元後近3年新低。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，整體交投連跌3個月，兼再度跌破4000宗水平，反映利率持續上升，經濟前景不明朗等因素，影響買家入市態度審慎，以致整體樓市氣氛疲弱。

新盤銷售放緩，導致一手交投顯著下降，上月僅錄358宗登記、涉及48.5億元，較10月697宗及72.2億元，分別下跌48.6%及32.8%；宗數及金額則是自今年4月257宗及36.2億元後，近7個月新低。上月登記宗數最高新盤為新地（0016）元朗PARK YOHO Bologna，錄102宗及6.54億元；第二位則是恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna，錄89宗及4.13億元；第三位是俊和及益兆合作的旺角雋薈，錄27宗及1.24億元。

至於二手私宅方面，上月錄2193宗登記、成交總額202.2億元，按月分別輕微下跌1.2%及上升7.6%，買賣連續5個月於2000宗徘徊，顯示二手市道持續低迷淡靜。

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