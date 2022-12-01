將軍澳上月全月錄逾260宗二手成交，近日二手市場開始回勇，其中清水灣半島錄移民盤易手個案。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，清水灣1座高層B室，實用768方呎，3房1套間隔，因業主移民，上月起以950萬元放售，近日最終減至880萬元沽出，實呎11458元。