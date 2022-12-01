將軍澳近月交投回升，但仍錄二手蝕讓個案。香港置業首席分區董事劉浩勤指，將軍澳THE PARKSIDE 2座低層B室，實用713方呎，3房1套間隔，上月以1260萬元放盤，其後減80萬元或6%，以1180萬元沽出，實呎16550元。