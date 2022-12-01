文章日期：2022年12月1日 19:26
將軍澳近月交投回升，但仍錄二手蝕讓個案。香港置業首席分區董事劉浩勤指，將軍澳THE PARKSIDE 2座低層B室，實用713方呎，3房1套間隔，上月以1260萬元放盤，其後減80萬元或6%，以1180萬元沽出，實呎16550元。
原業主2018年1260萬元購入，帳面蝕80萬元或6%，若連使費計料實蝕150萬元或12%。
其他報道
白居二近444萬入市寧峰苑2房 21年升3.5倍
外籍客646萬沽東環2房 5年實蝕11%
「白居二」客310萬購朗屏邨2房 8年升值5倍
麗寶大廈2房250萬沽 屋苑6年新低
澐璟12月首錄成交 3房連車位2980萬沽呎價3.8萬
上月樓宇買賣登記僅3701宗 4年新低
雍翠臺3房910萬沽 業主4年料實蝕8%離場
羅守輝等4億放售駱克道巨舖
太古「白色聖誕市集」 收益將撥捐慈善活動
持牌代理人數4.12萬 9個月累減逾千名代理
柏傲莊III增4宗取消交易 累計366宗佔已售單位43%
青建國際2.6億統一醫局街舊樓項目
羅寶文: 港可發揮優勢 成區域綠色金融中心
帝御．星濤開放式戶買家撻訂 料失訂金37萬
128 Waterloo 2房呎租45元 業主回報近2厘
太古城11月錄28宗成交 2房41年帳賺11倍