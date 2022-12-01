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PARKSIDE 3房1180萬沽 4年料蝕150萬 

將軍澳近月交投回升，但仍錄二手蝕讓個案。香港置業首席分區董事劉浩勤指，將軍澳THE PARKSIDE 2座低層B室，實用713方呎，3房1套間隔，上月以1260萬元放盤，其後減80萬元或6%，以1180萬元沽出，實呎16550元。

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