林一鳴指出，從2020年至2022年中，香港人口數量減少18.94萬，香港居民淨移出23.15萬，而人口數量減少最多為20至29歲，佔減少人口數量三分之二，但只持有3.2萬個物業，對樓市影響不大。

其次為30至39歲，110萬人中約持有13.5萬個物業，較多為中細價樓，而港大部份物業由中至老年人持有，他們並沒有大量移民，並已經供完按揭，甚至有能力再幫子女買多一層。

如上所述，移民以40歲以下為主，他們要售出物業也會以細價樓或中小型物業為主，或許便因此令到移民盤對中小型住宅物業樓價的影響會較大。

另也有網上朋友指出，現在香港出現移民潮，但估計2025年後會有一部份已移走的香港人不習慣在外地生活而回流香港，屆時香港樓巿又會有一批回流客的入巿需求。

陸振球

明報投資及地產版主編

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