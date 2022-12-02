根據中原地產的統計，大型單位樓價指數由歷史高位累跌了12.35%，但中小型單位樓價則跌了17.36%，明顯今次跌浪中小型單位受到壓力更大，原因為何？或可從分析員林一鳴近期一篇移民潮對香港樓巿的影響文章得到答案。
林一鳴指出，從2020年至2022年中，香港人口數量減少18.94萬，香港居民淨移出23.15萬，而人口數量減少最多為20至29歲，佔減少人口數量三分之二，但只持有3.2萬個物業，對樓市影響不大。
其次為30至39歲，110萬人中約持有13.5萬個物業，較多為中細價樓，而港大部份物業由中至老年人持有，他們並沒有大量移民，並已經供完按揭，甚至有能力再幫子女買多一層。
如上所述，移民以40歲以下為主，他們要售出物業也會以細價樓或中小型物業為主，或許便因此令到移民盤對中小型住宅物業樓價的影響會較大。
另也有網上朋友指出，現在香港出現移民潮，但估計2025年後會有一部份已移走的香港人不習慣在外地生活而回流香港，屆時香港樓巿又會有一批回流客的入巿需求。
陸振球
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