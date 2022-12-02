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即時地產新聞

CCL連續兩周跌破160點 料明春再挫一成

第4季樓市氛圍持續淡靜，中原地產公布的中原城市領先指數CCL最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，連跌8周共6.72%；可留意是，CCL連續2周低於160點，CCL由自己歷史高位累跌16.82%，2022年計已累跌13.76%。是次最新公布的CCL數據，具體反映10月31日至11月6日成交市況；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇估計，明年新春前後CCL將下試144點支持位，現距離目標差15.16點或9.53%。

 

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報158.80點，同樣重返2017年4月水平，按周跌0.48%；CCL(中小型單位)報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%。CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌8周，分別累跌6.72%、6.98%及6.96%。

 

不過，CCL(大型單位)最新報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.10%，連跌2周後回穩。

 

4大分區方面，呈3區跌1區升格局，當中新界東CCL Mass報170.30點，重返2017年10月水平，按周跌1.91%；新界西CCL Mass報147.68點，重返2017年11月水平，按周跌1.65%，連跌2周共4.17%。

至於市區，九龍CCL Mass報151.23點，重返2017年4月水平，按周跌0.32%，連跌3周共3.94%；港島CCL Mass報162.72點，重返2017年3月水平，按周卻升1.38%，連跌2周後單周回升。

 

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