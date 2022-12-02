第4季樓市氛圍持續淡靜，中原地產公布的中原城市領先指數CCL最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，連跌8周共6.72%；可留意是，CCL連續2周低於160點，CCL由自己歷史高位累跌16.82%，2022年計已累跌13.76%。是次最新公布的CCL數據，具體反映10月31日至11月6日成交市況；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇估計，明年新春前後CCL將下試144點支持位，現距離目標差15.16點或9.53%。