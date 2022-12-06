長實駐新加坡發展部高級策劃經理梁仲平表示，PERFECT TEN是次獲奬，相信揉合都會時尚、與大自然元素的設計理念是箇中關鍵。

梁續稱，物業兩幢住宅大樓以人字形排列，既像一對敞開的宏偉大門，亦有助為每個單位製造開揚景觀；三種不同顏色的反光玻璃幕牆隨天氣變化呈現不同面貌。整個項目被茂密的庭院環抱，綠色植物、天然花香及流水裝置把不同的區域串連起來，連結兩幢雙子大樓的頂層空中花園設有按摩池，平台花園五十米長的懸臂式無邊際泳池，展現出水天相連的視覺效果。

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