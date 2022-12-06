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上月5盤2919伙新申預售 新地天榮站1期近1400伙最大規模

第4季新盤成交市況持續淡靜，但無礙發展商為旗下住宅項目新申請預售的步伐。地政總署公布，11月共接獲5份新盤預售樓花同意書申請，涉及2,919個單位，較10月錄得1,027伙，按月增加1,892伙或1.8倍。

至於5份預售樓花同意書新申請，以新地（0016）旗下天水圍天榮站第1期最大規模，共涉1,393伙，單位伙數佔當月申請單位伙數的48%；項目預計在2024年9月30日落成，樓花期約22個月。翻查資料，新地於2015年投得天榮站上蓋項目，項目曾在2013年及2014年兩度流標，終在2015年由新地中標。

另外，同屬港鐵項目、由長實（1113）發展的黃竹坑港島南岸第3期，亦申請預售，第3B期及第3C期，單位數目分別642及558伙，項目預計在2025年第四季落成。

另華懋與港鐵合作的何文田站瑜一第1C期，提供214伙；發展商於11月入紙申請預售，預計2025年5月初落成入伙。

此外，麗展（0488）在2019年3月逾2億元、每方呎樓面地價4977元投得元朗大旗嶺266號項目，亦新申請預售，涉112伙，預計關鍵日期為2024年12月31日。

資料顯示，目前全港待批預售樓花單位共涉20,579伙，共涉42份申請，單位伙數較10月共18,084伙，按月增2,495伙或約14%。

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