太古地產董事–辦公樓業務Don Taylor表示，未來10年，集團將根據已制訂的1000億元投資計劃，積極擴展太古廣場核心物業組合，適時向東擴展太古廣場物業組合的策略，更能相輔相成，深信市場對太古廣場六座等優質甲級辦公樓的需求將持續。

資料顯示，太古廣場六座樓高24層，提供約21.8萬方呎辦公樓樓面，將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部分，無縫接駁至太古廣場項目不同部份，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場，以及星街小區，而這條行人隧道亦會直通港鐵金鐘站。

另外，毗鄰的軒尼詩道28號辦公樓亦會易名為「太古廣場五座」，項目現正進行翻新工程，以提升訪客到訪的體驗，同時劃一兩座大樓的視覺形象。

太古廣場六座落成後，太古廣場五座的租戶可共用六座的停車場、平台、空中花園和餐飲設施，以及利用計劃中的地下行人隧道直達港鐵金鐘站。

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