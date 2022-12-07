李續指，因應個別新買家的財務需要，業主會考慮提供八年、七成借款優惠，利息以「大P」計算，今次首批放售的4個單位，3個單位已交吉，當中09室面積約878方呎，推出不久已被預留；據悉，該單位售價約1431萬元，呎價約1.63萬元。

另兩個交吉單位，面積分別為878方呎及1,298方呎，每呎叫價1.28萬及1.25萬元，涉資分別為1,123.8萬及1,622.5萬元。至於07至08室，則連租約形式出售，現以每月租金約5.26萬元承租，租期至2023年6月，叫價為2,897.4萬元，面積1756方呎，意向呎價約1.65萬元。