核心區寫字樓物業身價備受疫情、經濟負面因素影響，有資深投資者持貨短短逾1年即平手拆售；資深投資者盧華去年3月向日本玩具商TOMY，以1.412億元購入的尖沙嘴星光行12樓一籃子物業，最新於市場拆售，意向價總值約1.45億元，料扣除使費後有機會微蝕離場。中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪指，上述物業位於星光行12樓，包括07室至16A室，率先推出的是07室至08室、09室、16室及16A室，面積878方呎至1,756方呎，意向呎價1.25萬元起，整個項目涉總樓面約9,624方呎，意向價約1.45億元。
李續指，因應個別新買家的財務需要，業主會考慮提供八年、七成借款優惠，利息以「大P」計算，今次首批放售的4個單位，3個單位已交吉，當中09室面積約878方呎，推出不久已被預留；據悉，該單位售價約1431萬元，呎價約1.63萬元。
另兩個交吉單位，面積分別為878方呎及1,298方呎，每呎叫價1.28萬及1.25萬元，涉資分別為1,123.8萬及1,622.5萬元。至於07至08室，則連租約形式出售，現以每月租金約5.26萬元承租，租期至2023年6月，叫價為2,897.4萬元，面積1756方呎，意向呎價約1.65萬元。