信和集團旗下屯門黃金海岸有新發展，該集團旗下公司向城規會申請在黃金海岸酒店旁的土地，興建兩層高附屬商業大廈，涉樓面約3.48萬呎，將會作為零售舖位及食肆之用，預計2025年中落成。
上述申請由信和集團黃氏家族旗下Golden Organise Limited提出，申請地點位於黃金海岸酒店旁邊、黃金海岸第一期住宅對出，地皮面積約5.5萬方呎，現規劃為「住宅（乙類）」用途，申請人擬以地積比率約0.63倍，計劃興建兩層高連一層地庫的附屬商廈，總樓面落成後總樓面約34,865方呎，作為零售舖位及食肆之用。
資料顯示，發展商曾在1997年與政府再補地價，以增加項目額外的商業樓面，而現時申請的3.48萬方呎樓面，即是已補價而未利用地樓面，因而提出申請。
申請人指，計劃將一個位於酒店大樓的園景花園，改造成酒店擴展部分商廈，與現時用途地帶的規劃意向一致，並支持現時的酒店運作。至於酒店，客房數目維持500間，有關改變不會對交通、視覺、景觀和樹木保護方面造成不良的影響。
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