至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報157.08點，重返2017年4月水平，按周跌1.08%，連跌9周共7.99%；CCL(中小型單位)報155.57點，重返2017年4月水平，按周跌1.06%，連跌9周共7.95%；CCL(大型單位)報167.86點，重返2018年2月水平，按周跌0.35%。

四大分區方面，新界西CCL Mass報145.03點，重返2017年9月水平，按周跌1.79%，連跌3周共5.89%；新界東CCL Mass報168.69點，重返2017年10月水平，按周跌0.95%，連跌2周共2.84%。市區方面，九龍CCL Mass報148.42點，重返2017年4月水平，按周跌1.86%，連跌4周共5.72%；港島CCL Mass報163.45點，重返2017年4月水平，按周升0.45%，連升2周共1.83%。

黃良昇指，12月8日政府宣佈縮短隔離時間，對樓市的影響將於12月底公布的CCL開始反映，而本地拆息上升增加銀行加息壓力，下周四12月15日美國將公布議息結果，將於2023年1月上旬的CCL才開始反映。現時CCL距離預期下個低位144點，相差13.67點或9.49%，估計明年新春前後達到。