對現時環球經濟依然不穩，本港樓市氣氛轉靜之際，推出小蠔灣第1期招標，會否影響發展商投地意欲，而令接獲的標書數量銳減，鄧回應指不會揣測最終收到的標書數量，亦沒有人可以準確預測數年後的經濟和地產市況，但強調各發展商都會自己「計數」、亦相當熟悉市況，並指小蠔灣除具備擁有優美海景、鐵路效應的地利優勢外，將來會發展成集住宅、商業零售等功能於一體的社區，同時亦不乏幼兒園至中學、社福設施等，社區配套完善，笑言發展商「不是開荒牛，而是飲頭啖湯」。

以第1期項目預計最快2030年落成計(預期車站和商場可同步落成)，鄧智輝表示，按此推算，小蠔灣第1期住宅，如發展進程順利，預期中標發展商，最快可於2027年至2028年間開售樓花。

至於第1期住宅項目提供約1200至1600個住宅單位，鄧智輝回應指，此舉可讓發展商具有更大彈性，以因應市況，調節主攻上車客源的實用面積500方呎或以下中小型單位，或針對換樓客的實用面積700至800方呎以上中大型單位的數量。

據本報日前報道，港鐵早前已與政府簽訂換地文件，小蠔灣項目涉及逾86億元補地價，若連同港鐵之前公布，預計該公司需承擔約360億元前期費用，合共最少446億元，以整個項目可建之私人住宅及商業物業總樓面逾926萬方呎計，每方呎樓面地價約4800元，符合市場預期。

鄧智輝表示，不會回應小蠔灣項目的具體補地價金額，但項目規模龐大，除物業發展外，亦包含車廠搬遷、供電系統和鐵路舖設等多項大型工程，具相當複雜性，所以前期費用和補地價涉及數百億元。