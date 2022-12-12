The Millennity兩座大樓各提供20層甲級寫字樓，總樓面約65萬方呎，其基座10層為大型商場，商場佔地約50萬方呎，規模與同系apm相若。此外，項目地庫4層停車場共設有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。

盧經緯又指，The Millennity不但推動使用電動汽車及可再生能源，增設綠化休憩空間，更將應用智能科技融入傳統的建築程序中，以提升其建築工地的健康和安全水平。項目榮獲美國領先能源與環境設計（LEED）及國際健康建築標準認證（WELL）最高級別的鉑金認證，同時獲得香港綠色建築議會頒授的綠建環評(BEAM Plus）新建建築的鉑金認證。另新地亦積極引入嶄新科技，提升整體物業管理水平，集團投資超過2000萬元，為項目The Millennity引進建築資訊模型（BIM），構建高精確度的立體幾何模型系統，將物業資訊數碼化，從而獲得準確資訊，提升營運效率，完善管理效能。

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