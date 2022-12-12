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【陸振球專欄】施永青賣寫字樓做定期的啟示

中原地產老闆施永青最近沽出持有的尖沙嘴新港中心寫字樓單位，每呎售價僅1.25萬元，較同廈高峰期單位價格跌了48%，重返10年前水平，而施永青售出單位套現後，暫打算做定期存款，因有4厘至5厘利息可收，遠高於現時寫字樓一般租金回報僅不足3厘。

說實在的，4厘至5厘的利息收入，穩穩陣陣不用冒任何風險，對不少投資者來說，自然覺得勝過買樓收租，且不用冒樓價下跌的風險，不過做定期存款，現在有4厘至5厘的利息收入，但明年呢？後年又如何？

事實上，雖然美國聯儲局本月議息仍將會加息，但隨美國通脹率見頂回落，加息周期也應接近完結，觀乎美國的債券孳息曲線，2年期以上的債息已較1個月前明顯向下移，即是說就算短息續升，長債息也應見頂會開始向下，如此，1年期或以下的定期存款息率或會有機會打橫或微升，但1年以後，定期存款的息口極大機會會回落。

有分析或會認為，債息回落一定有利股巿或樓巿，但這又未必，因債息回軟的原因，可能是需求和消費萎縮，甚至出現經濟衰退做成，在這情況下，人們往往不願投資做生意，只去做存款或買債收息，如是，則更理性的投資，其實是買穩陣的政府長債，一來可收固定的長息，二來息跌債價便升，如此便可賺息又賺價，大家可留相關的ETF如TLT。

陸振球

明報投資及地產版主編

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