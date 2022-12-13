他又表示，美國聯儲局連續大幅加息，加上第五波疫情及經濟前景低迷，導致香港住宅市場今年踏入下行周期，截至11月底，中小型住宅樓價於今年累計下跌11.6%，跌至2018年以來最低，豪宅因缺乏非本地買家及充足新供應，樓價亦回落4.4%。今年首十個月住宅總成交宗數及平均每月成交量分別下跌至39,812宗及3,981宗，為過去20年以來最低，豪宅市場方面，成交價2,000萬元或以上的豪宅買賣交投量按年下跌65%，至9年以來新低。

他亦指，由於置業需求疲弱導致已落成的貨尾單位於9月急增至14,700伙，發展商開始延遲推售新盤，截至10月底，約有1萬伙於今年獲批預售樓花同意書的單位尚未售出，新盤存貨高企將加劇發展商推售新盤的競爭，發展商將增加折讓幅度以促銷，近期推售的新盤已較同區的二手單位均價低約7%至13%。然而，按揭息率上升將持續抑壓置業需求，若針對樓市的辣招持續，市場走勢將視乎與內地及海外完全通關能否帶動本地經濟。

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