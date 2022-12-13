今年新盤銷售率亦未如理想，令貨尾不斷積壓。中原地產根據一手成交紀錄冊資料，在年內推售的27個新盤，截至本月12日為止，合共售出約6,817伙，銷售率約57%；其中5個市區項目銷售率更不足一成，低見約1%至7%，而首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區細價樓，包括信置（0083）、嘉華（0173）、中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏I、新地（0016）屯門NOVO LAND第1A及1B期、新地大埔白石角SILICON HILL第1期，及恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE 1期，合共提供3,518伙，至今累售約3,412伙，銷售率91%至99%不等。

據統計，截至本月12日，2年全港一手市場只錄得約9,000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主，全年一手成交量勢跌破1萬宗水平，與去年逾17,200宗比較，大跌逾四成，為2013年實施一手新例後、逾8年新低。中原地產住宅部總裁陳永傑認為，隨着香港經濟及社會活動逐漸復常，內地陸續放寬通關等措施，加上美國加息步伐放緩，12月樓市氣氛已明顯改善，只要通關，農曆新年前樓市好大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量料回升近八成至約1.6萬宗，首季樓價亦將會見底反彈。