moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

今年推盤按年跌三成 5市區盤銷售率不足一成

受疫情及持續加息影響下，發展商推盤步伐受阻，而期內多個新盤銷售率同樣未如理想。據中原地產統計，2022年至本月12日止，暫只有約27個全新盤開售，涉及約12,030伙，反觀2021年一手市場百花齊放，多達約40個新盤推出、涉逾1.7萬伙比較，發展商今年推盤量大跌逾三成，其中港島區今年只有零星超級豪宅試水溫，採價單方式開售的港島區新盤，今年罕見「零推盤」，而2021年，港島區仍有10個新盤推出價單發售。

今年新盤銷售率亦未如理想，令貨尾不斷積壓。中原地產根據一手成交紀錄冊資料，在年內推售的27個新盤，截至本月12日為止，合共售出約6,817伙，銷售率約57%；其中5個市區項目銷售率更不足一成，低見約1%至7%，而首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區細價樓，包括信置（0083）、嘉華（0173）、中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏I、新地（0016）屯門NOVO LAND第1A及1B期、新地大埔白石角SILICON HILL第1期，及恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE 1期，合共提供3,518伙，至今累售約3,412伙，銷售率91%至99%不等。

據統計，截至本月12日，2年全港一手市場只錄得約9,000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主，全年一手成交量勢跌破1萬宗水平，與去年逾17,200宗比較，大跌逾四成，為2013年實施一手新例後、逾8年新低。中原地產住宅部總裁陳永傑認為，隨着香港經濟及社會活動逐漸復常，內地陸續放寬通關等措施，加上美國加息步伐放緩，12月樓市氣氛已明顯改善，只要通關，農曆新年前樓市好大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量料回升近八成至約1.6萬宗，首季樓價亦將會見底反彈。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款