moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

【有片：睇樓手冊】EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜

灣仔、金鐘一帶雖然屬港島傳統商業區，但灣仔內街憑藉寧靜的起居環境，一直以來吸引不少專業人士聚居。毗鄰太古廣場3期的灣仔星街，正屬區內「旺中帶靜」的地段，太古地產（1972）旗下單幢項目EIGHT STAR STREET，全盤僅提供37伙，現尚餘小量單位侍售，現時開放兩個現樓連裝修示範單位，供有興趣準買家預約參觀。

明報記者 容婌維 攝影 賴俊傑

EIGHT STAR STREET目前已屆現樓；至於現樓示範單位，位處22樓A室，實用面積915方呎，原則屬3房1套間隔，但設計師改為2房1套。甫進入單位，大門旁設有全身智能鏡，屬交樓標準一部分，智能鏡除可控制智能家電外，亦可查看交通、天氣狀况。

智能鏡可查看交通及天氣

單位採橫廳設計，配合整排落地玻璃窗，採光不俗。設計師將整個廳區劃分為三部分，梗廚對出為飯廳，可放置六人餐枱；毗鄰露台的是客廳，設有一組小梳化及休閒椅；位處客廳旁的一個小區域，設計師打造成「迷你吧」，方便戶主享用輕食、宴請朋友把酒言歡。

值得一提，吧枱位置原為睡房，現拆除牆身改裝成「迷你吧」，為戶主打造多一個休閒空間，更將廳區擴大至現時超過370方呎。

落地玻璃窗增採光度

寢區則整齊歸邊，兩間睡房分別佔地約52方呎及96方呎，間隔方正，惟區內高樓大廈林立，景觀以市區樓景為主，個別房間更貼近毗鄰商廈，私隱度相對欠奉。

另一現樓示範單位位處低層，為2樓C室，實用面積555方呎，2房1套間隔，屬平台特色戶，平台面積共192方呎。設計師以木系家具貫穿全屋，加上綠色植物點綴，營造「城市綠洲」的感覺。

單位採開放式廚房設計，經過廚房可達廳區，擺放4人餐桌及梳化後，仍有相當活動空間。

特色戶營造城市綠洲感覺

單位亮點是附設戶外平台，放置有桌椅組合、休閒椅等戶外家具，戶主可在此放鬆休息，暫時忘卻城巿繁囂。事實上，平台橫跨整個廳區，除可從客廳進出，戶主亦可直接從主人房出入平台。

主人睡房間隔方正，可以「三邊上落」牀，另有空間放置衣櫃、梳妝枱等；至於另一房間，設計師則劃作私人健身室，方便戶主彈性安排運動時間。

上述2樓C室連裝修單位已發出價單銷售，定價2450萬元，呎價44,144元；發展商現提供特別優惠，於2023年1月31日前購買單位，可享3%直減折扣，即上述單位折實售2376.5萬元，折實實呎42,820元。

相關報道

位處「灣仔後花園」 咖啡店林立

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款