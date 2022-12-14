廖表示，踏入11月港股已見底回升，而股市顯著回升是第一個利好訊號，反映投資者信心回歸，股票市場的反應向來比其他經濟指標走前一步，反映投資者對未來經濟、樓市投下信心一票。

此外，美國未來加息幅度及速度有條件轉慢，料香港可受惠，市民未來不用擔心供樓息口驟升的壓力；另內地政府改變對有疫情區域需要圍封的舉措，受感染者可在家居隔離等，已開始創造和香港標準相近的條件，意味著短期內通關的機會將大增，如最快可以在聖誕、2023年元旦或農曆新年期間可實現有限度通關，將大大刺激市場氣氛，激活樓市價量回穩回升。

因此，相信樓市最差時期在今年底或明年初將會出現，之後有機會逐步好轉。

展望明年樓市，廖偉強認為，過去一年市場積壓不少購買力，發展商將重新積極推盤，目前市場積聚可推新盤眾多，故明年推盤量有一定保證；初步預期，2023年整體一、二手私宅合計登記量料將由今年約4.04萬宗，增加36%至約5.5萬宗，重返之前較正常的水平；當中一手私宅買賣料1.5萬宗，較2022年約0.99萬宗增約52%；二手私宅成交量亦會較今年的3.05萬宗，升31%至4萬宗水平。

整體私宅成交金額方面，明年受惠整體交投反彈帶動，一、二手私宅合共成交總值料可相應增37%，重越逾5000億元以上的近年相對高水平，惟較2021年7,094億元的歷史高位，仍有一定差距。

至於港府會否「撤辣」，廖認為，雖然樓價較高位已下跌約18%，但大部份借取8成或以下按揭業主都未陷入負資產，2018年入市都只是帳面蝕4%至5%，未到負資產階段，而港府擔心「撤辣」會令樓價反彈，相信短期內不會「撤辣」。

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