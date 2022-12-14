moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

利嘉閣廖偉強：明年整體一二手私宅買賣料增36%至5.5萬宗

受第五波疫情年初大爆發、美國加息及俄烏戰爭等多項負面因素夾擊，今年香港樓市表現不濟，利嘉閣地產總裁廖偉強指出，自2021年9月樓價觸及歷史高位後即持續回落，樓價至今累跌約18%，而單計今年樓則下挫約16%，惟現時已屆年底，相關利淡因素料將陸續出現轉機、或正淡化，有望推動2023年樓市實現否極泰來。

廖表示，踏入11月港股已見底回升，而股市顯著回升是第一個利好訊號，反映投資者信心回歸，股票市場的反應向來比其他經濟指標走前一步，反映投資者對未來經濟、樓市投下信心一票。

此外，美國未來加息幅度及速度有條件轉慢，料香港可受惠，市民未來不用擔心供樓息口驟升的壓力；另內地政府改變對有疫情區域需要圍封的舉措，受感染者可在家居隔離等，已開始創造和香港標準相近的條件，意味著短期內通關的機會將大增，如最快可以在聖誕、2023年元旦或農曆新年期間可實現有限度通關，將大大刺激市場氣氛，激活樓市價量回穩回升。

因此，相信樓市最差時期在今年底或明年初將會出現，之後有機會逐步好轉。

展望明年樓市，廖偉強認為，過去一年市場積壓不少購買力，發展商將重新積極推盤，目前市場積聚可推新盤眾多，故明年推盤量有一定保證；初步預期，2023年整體一、二手私宅合計登記量料將由今年約4.04萬宗，增加36%至約5.5萬宗，重返之前較正常的水平；當中一手私宅買賣料1.5萬宗，較2022年約0.99萬宗增約52%；二手私宅成交量亦會較今年的3.05萬宗，升31%至4萬宗水平。

整體私宅成交金額方面，明年受惠整體交投反彈帶動，一、二手私宅合共成交總值料可相應增37%，重越逾5000億元以上的近年相對高水平，惟較2021年7,094億元的歷史高位，仍有一定差距。

至於港府會否「撤辣」，廖認為，雖然樓價較高位已下跌約18%，但大部份借取8成或以下按揭業主都未陷入負資產，2018年入市都只是帳面蝕4%至5%，未到負資產階段，而港府擔心「撤辣」會令樓價反彈，相信短期內不會「撤辣」。

其他報道

啟岸1房戶508萬沽 3年帳蝕逾百萬

傳高銀金融國際中心再易手 獲基金組合60億洽購至尾聲

ONE INNOVALE 1期屆現樓貫徹環保理念 恒地望通關促銷情 

【有片：睇樓手冊】EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款