據中原地產研究部資料，預測今年全年一手私宅買賣登記為1.1萬宗，較去年跌37%；成交額方面，由於今年推售新盤以新界上車盤為主，拖低全年成交金額，料約為1200億元，較去年跌49%，成交量、成交金額皆屬2013年一手新例實施後的9年新低。

二手市場情況與一手相若，價量齊跌，中原預測2022年全年二手私人住宅買賣登記僅3.2萬宗，較去年跌38%，成交量屬1995年有紀錄以來歷史新低。參考十大屋苑成交數據，十今年首11個月十大屋苑僅錄得2315宗登記，料全年僅錄2500宗，為5年新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2022年受疫情、加息、俄烏戰爭三大不利因素夾擊，價量同見新低，但相信樓市最壞時刻將過去，內地及香港短期內有望通關，估計為市場帶來支持。不過，陳相信，明年首季樓市仍受多項不利因素;勺餘波左右，若政府適時減辣，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價於谷底反彈15%。