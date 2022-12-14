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今年私宅登記4.3萬宗見新低 中原陳永傑: 樓市最壞時刻已過

本港今年受第五波疫情影響，經濟活動幾近停頓，發展商被迫延遲推盤計劃，令今年私宅買家登記量及金額同見新低；中原地產預料，全年私宅成交登記宗數約4.3萬宗，較去年跌38%，為1995年有紀錄以來歷史新低，成交金額料4100億元，較去年跌42%，屬2015年後7年新低。

據中原地產研究部資料，預測今年全年一手私宅買賣登記為1.1萬宗，較去年跌37%；成交額方面，由於今年推售新盤以新界上車盤為主，拖低全年成交金額，料約為1200億元，較去年跌49%，成交量、成交金額皆屬2013年一手新例實施後的9年新低。

二手市場情況與一手相若，價量齊跌，中原預測2022年全年二手私人住宅買賣登記僅3.2萬宗，較去年跌38%，成交量屬1995年有紀錄以來歷史新低。參考十大屋苑成交數據，十今年首11個月十大屋苑僅錄得2315宗登記，料全年僅錄2500宗，為5年新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2022年受疫情、加息、俄烏戰爭三大不利因素夾擊，價量同見新低，但相信樓市最壞時刻將過去，內地及香港短期內有望通關，估計為市場帶來支持。不過，陳相信，明年首季樓市仍受多項不利因素;勺餘波左右，若政府適時減辣，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價於谷底反彈15%。

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