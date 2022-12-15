上述物業為達之路10號，前身為陳樹渠紀念中學校舍，總樓面約7萬方呎。資料顯示，陳樹渠家族於今年10月底與立德書院有限公司（LEADERSHIP COLLEGE LIMITED）簽訂租約，為期16年，由明年3月至2039年2月，首12個月免租期，第2至5年月租分別為100萬、180萬、240萬及270萬元，其後11年，每兩年租金根據政府公布的通脹物價指數，或學校過去兩年學費累積升幅調整（以較高者為準），且不設下調機制；換言之，16年租約期內總租金支出至少涉及4.5億元。

租金不設下調機制

另據租約文件顯示，租戶須於起租日18個月內投入不少於8000萬元工程費翻新物業，改建成一所國際學校/優質中學和支線/指定小學/幼稚園，而雖然物業地契為用作中學教學用途，但若租客增加其他教學用途，包括國際學校/小學/幼稚園等，向地政總署申請的費用及補地價費用須由租戶承擔，租戶不能以更改物業用途申請失敗而退租。另外，資料顯示，上述立德書院有限公司，公司董事為陳金兒（CHEN KAM YEE PEGGY），為前香港凱莉山學校董事兼校監，公司地址位於尖沙嘴柯士甸路好兆年行2、3樓部分單位，即易名為柯士甸學校的前香港凱莉山學校校址。

公司董事為前凱莉山董事

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，本港大部分年輕家長均為大學生，他們對高質教育有強勁需求，但傳統名校始終有限，對國際學校有需求，加上「復常」後預計內地及海外學生來港數字將會增加，對國際學校需求更大。雖然上述租金高昂，但若國際學校學生人數約500人、每月學費1萬多至2萬元，每月收入近1000萬元，足以支付租金有餘。

近年市場都有國際學校租用物業作新校舍，如啟廸教育今年5月以平均月租135萬元，租用宏安（1243）油塘曦臺約4.96萬方呎零售樓面開辦國際學校中學部一諾中學（Inno Secondary School），租約期逾10年，平均呎租約27元。當時啟廸教育集團創辦人兼校長祁文迪稱已收學生有半數為本港學生，四成來自內地，餘下約一成為外國學生，目標8至10年覓地開設永久校舍。

明報記者

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