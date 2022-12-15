坐落於山東省濟南市商業中心的濟南恒隆廣場，是繼雲南省昆明恒隆廣場於2021年採購100%可再生能源後，第二個全面採用可再生能源的恒隆物業。此項目採購的電力將通過風能提供3.7萬兆瓦時的可再生電力，預計每年可減少逾3.5萬噸碳排放量。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，濟南恒隆廣場採購100%可再生能源，重申及堅定恒隆對在內地物業組合於2025年前達到使用可再生能源的目標，並展示公司致力於 2050年前實踐淨零價值鏈溫室氣體排放的承諾。我們會借鋻昆明和濟南的成功案例，繼續為内地其他發展項目尋找採用可再生能源的機遇。

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