恒隆地產（0101）宣布，旗下濟南恒隆廣場將於2023年1月1日起全面採用可再生能源，成為山東省和濟南市首個在業主和租戶營運的年度耗電量方面均實現淨零碳排放的商業物業。此舉措進一步提升恒隆在內地物業組合的可再生能源使用量至近25%，加快實現2025年可再生能源目標的進程。
坐落於山東省濟南市商業中心的濟南恒隆廣場，是繼雲南省昆明恒隆廣場於2021年採購100%可再生能源後，第二個全面採用可再生能源的恒隆物業。此項目採購的電力將通過風能提供3.7萬兆瓦時的可再生電力，預計每年可減少逾3.5萬噸碳排放量。
恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，濟南恒隆廣場採購100%可再生能源，重申及堅定恒隆對在內地物業組合於2025年前達到使用可再生能源的目標，並展示公司致力於 2050年前實踐淨零價值鏈溫室氣體排放的承諾。我們會借鋻昆明和濟南的成功案例，繼續為内地其他發展項目尋找採用可再生能源的機遇。
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