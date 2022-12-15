moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

恒隆地產內地項目可再生能源使用量佔比升至近25%

恒隆地產（0101）宣布，旗下濟南恒隆廣場將於2023年1月1日起全面採用可再生能源，成為山東省和濟南市首個在業主和租戶營運的年度耗電量方面均實現淨零碳排放的商業物業。此舉措進一步提升恒隆在內地物業組合的可再生能源使用量至近25%，加快實現2025年可再生能源目標的進程。

坐落於山東省濟南市商業中心的濟南恒隆廣場，是繼雲南省昆明恒隆廣場於2021年採購100%可再生能源後，第二個全面採用可再生能源的恒隆物業。此項目採購的電力將通過風能提供3.7萬兆瓦時的可再生電力，預計每年可減少逾3.5萬噸碳排放量。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，濟南恒隆廣場採購100%可再生能源，重申及堅定恒隆對在內地物業組合於2025年前達到使用可再生能源的目標，並展示公司致力於 2050年前實踐淨零價值鏈溫室氣體排放的承諾。我們會借鋻昆明和濟南的成功案例，繼續為内地其他發展項目尋找採用可再生能源的機遇。

 

其他報道

貿發局：料明年出口將由今年負6%回升至增長5%

渣打下周一起加P 0.25厘

積金局：第三季永久離港提取強積金申索總數按年減少8%

滬深三大指數個別發展 滬指獨憔悴

證監會據報將任命梁鳳儀 成首任女性CEO 最快收市後公布

TC Energy重啟部分Keystone輸油管 油價跌逾0.8%

安本Raf Choudhury：美息或長時間維持較高水平 看好新加坡和東盟市場

半日沽空金額67億 盈富沽空金額最多

海底撈分拆特海國際以介紹形式月底上市 10派1方式作實物分派

福特、寧德時代巧妙合作在美建電池廠 享稅收優惠

恒指半日跌224點 曾穿10天線 科指跌1.5%曾穿10天、200天線

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款