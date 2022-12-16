就現場所見，入標的發展商大多本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、南豐，「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際亦獨資入標，信置（0083）則伙嘉華（0173）及鷹君（0041）合資入標。

會德豐地產主席梁志堅透露，獨資競投啟德住宅官地，按市價入標。他指，困難時間已過，市況將慢慢好轉，而本港快將通關，市況將逐漸轉好，仍看好後市，相信明年樓價會企穩。

蔡志明旗下旭日國際參戰

旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，地皮位置佳，交通配套齊全，項目日後需要連接地下購物街，認為這是發展機會，對發展前景具信心。他又透露，出價已考慮加息因素，預計全面通關在望，預計明年樓價會窄幅上落5%至10%。

資料顯示，地皮面積約21.44萬方呎，原屬商業地、現改作住宅用地，屬今季最大規模的地皮，亦是該區首幅由商業轉住宅的地皮，預計可興建1750伙。

地皮鄰近港鐡宋皇臺站，地皮改劃住宅地前，曾在2020年4月推出招標，同年5月截標，當時收到4份標書，惟入標價未達到政府就該用地所定的底價，最終流標收場。

綜合市場人士估計，地皮估值約113億至170.2億元，預計每方呎樓面地價約8000至1.2萬元。