集團今年邀得香港升級再造產品設計師張瑋晉，以「減少碳排放」、「循環經濟」及「城巿生物多樣性」為創作意念。早於中秋節期間便透過物業管理團隊收集月餅盒，設計師將其中超過600個月餅罐升級再造成逾2000個不同海洋生物形態的聖誕吊飾，佈置為三棵升級再造環保聖誕樹，分別於集團總部尖沙咀中心、黃竹坑商業項目 Landmark South，以及香港富麗敦海洋公園酒店展出，節慶過後吊飾亦會被回收再次成為可用材料。

為連繫員工、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展，集團舉辦環保聖誕樹及裝飾設計比賽，鼓勵員工及其家人自己動手，以循環再用物料製作聖誕裝飾，更透過旗下會員計劃 Sino Club將比賽擴展至公眾參與。

集團指，今年共接獲近 800 件作品，包括以咖啡膠囊、光管、廢紙、膠樽、棄置木材等物料升級再造而成的環保聖誕樹及裝飾，部份作品已於 Sino Club Facebook、集團旗下酒店、會所、寫字樓及住宅物業展出。此外，集團邀請張瑋晉先生舉辦工作坊，教授小朋友運用創意將飲料鋁罐升級再造成聖誕飾物，至於旗艦商場奧海城及荃新天地亦以環保節日為主題，分別設立2,000呎生態環保溜冰場，及以膠樽回收及企鵝保育為主題設計的遊樂區，藉以在社區推動綠色聖誕。

集團聯席董事黃永龍表示，今年設計團隊特別以月餅罐為創作物料，希望將中秋節團圓的氛圍延續下去，為聖誕節日注入環保意義。「希望大家能夠發揮想像與創新，與親朋好友一同感受節日氣氛之餘，亦能夠傳遞著可持續發展概念。」

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