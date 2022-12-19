調查顯示，港人傾向買樓多於租樓，35%受訪者有意在未來兩年內搬屋，較兩年前約22%增加。另外，亦有近四成受訪者希望搬到更鄰近核心地區的地方。港息今年持續上升，但仍有未少受訪者表示有意置業。在34至41歲的受訪者中，72%有打算買樓的意欲，緊隨其後的是42至57歲的受訪者，當中64%有買樓意欲。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，與全球和亞太地區的受訪者相比，港人選擇居住地方時，會更加考慮該處會否處理速遞及食物外送服務，以及家中是否有專門為工作而設的空間。

雖然港人較過往關心居家工作環境，但實際上仍有45%的受者完全在辦工室工作，高於全球（38%）及亞太區（39%）的水平；惟只有19%受訪港人熱衷於在辦公室全職工作。世邦魏理仕香港工作場所策略部主管蘇楚雯稱，靈活工作模式將成為一種持續趨勢，約七成受訪港人希望工作場所有與身心健康相關的設施，我們建議僱主積極應對這日益增長的需求，以吸引員工到辦公室工作。