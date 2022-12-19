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經絡調查指市民今年最關心H按鎖息上限增 明年樓價睇跌

2023年即將來臨之際，全球經濟下行、前景亦充滿不確定性，而今年初本港爆發第5波疫情，更使香港樓市面對嚴峻挑戰，本港首三季GDP亦按年下降3.3%。樓市陷冰封狀態；今年首11個月一、二手住宅註冊宗數按年大跌38%，私宅售價指數更連跌5個月，重返2017年底水平，今年以來樓價已累跌約10%，第3季負資產個案更按季急增近9倍。經絡按揭轉介公布早前進行的「2022年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」結果，今年成功透過網上訪問了909位受訪者，挑選出他們認為年度最具影響力的本港樓按新聞。

至於最為矚目的3大新聞，為「銀行增加H按鎖息」、「波叔PLAN放寬按保上限」及「銀行加最優惠利率P」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，息口上升，本港銀行上調H按鎖息上限，成為最多人投選的按揭新聞，佔總投票人數達21.2%；其次「波叔PLAN放寬高成數按揭樓價上限，1000萬樓價最高可借9成」成第二位，佔整體16.4%；至於「美聯儲年內多番加息，本港銀行事隔四年再次展開加息(最優惠利率P)步伐」則佔整體13.4%，排名第三位。

曹指出，息口問因素直接影響供樓開支，業主對息口變化亦十分敏感。而今年本港銀行連番上調最優惠利率P、及H按計劃鎖息上限，供樓負擔及上車要求均增加，因此成為大眾最為關注的新聞。另外，按揭成數是上車重要因素之一，今年「波叔PLAN」推出後進一步放寬高成數按揭樓價上限，使首置人士更易上車，亦助換樓人士以高成數按揭換樓，促進換樓市場交投，因此亦受到不少市民關注。

經絡按揭轉介同時向上述受訪市民，了解來年置業意向取態。在受訪的市民中，86.4%受訪者認為如加息持續，來年入市或投資部署取態將保持審慎。

展望2023年，近3成（27.4%）受訪者認為樓價下跌10%至20%；2成半（25.6%）認為樓價下跌5%至10%；2成半（25.1%）認為樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度。

另外，逾7成半（75.8%）認為如樓市持續下調，政府應進一步「減辣」刺激樓市交投及發展，當中近4成（39.6%）期望政府放寬置業稅，放寬高成數按揭樓價上限及下降壓力測試要求則各佔2成半。

不過，曹德明預計，今年新取用按揭貸款金額、宗數達3,040億元、及6.29萬宗水平，按年跌23.9%及24.3%。而社交距離措施放寬，多家發展商及地產代理表示有利本港經濟及樓市，料經濟即將復甦，樓市出現曙光，按揭市場亦有望回升，預計明年新取用按揭貨款金額及宗數可達到3,400億元、及7萬宗水平，比今年升約一成。

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